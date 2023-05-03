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Лыжные гонки

Сегодня, 17:13

Вопрос допуска российских лыжников к международным стартам будет рассмотрен 24 мая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой 24 мая на заседании совета организации.

«Заседание совета состоится 24 мая, а конгресс FIS пройдет 25 мая. Планируется, что вопрос допуска россиян и белорусов будет включен в повестку дня», — приводит текст заявления FIS ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17668359
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