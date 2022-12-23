Вяльбе назвала Коростелева будущим российских лыж

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала спортсмена, которого считает будущим российских лыж.

«Что касается Коростелева, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника Степанова, не боятся составить конкуренцию старшим», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На этапах Кубка России 19-летний Коростелев участвовал в шести гонках, в которых одержал две победы и занял одно третье место.