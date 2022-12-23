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Лыжные гонки

Сегодня, 10:15

Вяльбе назвала Коростелева будущим российских лыж

Виктория Кравченко
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала спортсмена, которого считает будущим российских лыж.

«Что касается Коростелева, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее. Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника Степанова, не боятся составить конкуренцию старшим», — цитирует Вяльбе ТАСС.

На этапах Кубка России 19-летний Коростелев участвовал в шести гонках, в которых одержал две победы и занял одно третье место.

Источник: https://tass.ru/sport/16672187
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
Савелий Коростелев
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