Коростелев рассказал, как неожиданно выступил за сборную Китая

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как неожиданно выступил за сборную Китая на Российско-Китайских молодежных зимних играх.

«Вечером ко мне пришел тренер и говорит, что я побегу эстафету за китайцев. Я был уверен, что это шутка, долго в это не верил. В итоге оказалось, что это было его личное решение. Когда он предложил это китайцам, они охотно согласились. И это не про то, что у них не набралось нужного количества человек. Так, просто захотели чуть-чуть уравнять составы. Это все равно не помогло, но зато закончилось таким прекрасным финишем», — приводит слова Коростелева Sport24.

В эстафете на Российско-Китайских молодежных зимних играх Коростелев фишировал одновременно с Егором Митрошиным, взявшись за руки.