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Лыжные гонки

Сегодня, 14:54

Вяльбе назвала лучших лыжников по итогам 2022 года

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, кого считает лучшими лыжниками по итогам 2022 года.

— Конец года — это всегда некое подведение итогов, давайте подведем лыжные. Кого назовете лучшим спортсменом?

— Наверное, все-таки Большунова, если брать стабильность выступлений. А вот открытием я бы назвала Савелия Коростелева, несмотря на то что «открылся» он еще в прошлом сезоне. Просто я очень переживала, чтобы он не ворвался в топ раньше времени. Чтобы его хватило на десяток лет, на протяжении которых он мог бы показывать реально высокие результаты, — цитирует Вяльбе RT.

— Лучшая спортсменка?

— Их две — Непряева и Степанова. У Наташи побольше опыта и сил, у Вероники больше драйва, и она более расслаблена что ли. Нет такого, что от нее все чего-то ждут и нужно непременно чьи-то ожидания оправдывать. Непряевой сложнее в этом плане. Быть лидером команды вообще сложно, думаю, вы и сами прекрасно это понимаете.

В конце февраля FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1092500-vyalbe-stepanova-bolshunov-ustyugov
Елена Вяльбе
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