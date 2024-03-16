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Лыжные гонки

16 марта, 16:46

Вяльбе назвала теплую погоду единственным недостатком на чемпионате России в Малиновке

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от старта чемпионата страны в Малиновке.

«Начало получилось стандартным. Кроме теплой погоды, все сегодня было хорошо. Гонки были интересные, круг получился хороший. Не знаю, выиграет ли Большунов все гонки, это надо у него спрашивать», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Победителями спринтов на чемпионате России 2024 года, которые состоялись 16 марта, стали представители Архангельской области Вероника Степанова и Александр Большунов.

Соревнования проходят с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
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