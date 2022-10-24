Вяльбе не удивится, если кто-то из россиян завершит карьеру из-за невозможности найти мотивацию

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о перспективах отечественных спортсменов в условиях отстранения от международных соревнований.

«Будет хуже, не надо лукавить, — приводит Sport24 слова Вяльбе. — И это касается не только лыж, а всех видов спорта. Без международных стартов всем плохо. Но все это не смертельно. Нужно думать не о сегодняшнем дне, а о будущем. Если спортсмены поймут, что готовятся к Олимпийским играм, значит, все у них будет нормально. В этом смысле работы непочатый край — на четыре года. А вот тем, кто не поймет, будет тяжело. Я ничуть не удивлюсь, если кто-то завершит карьеру — в связи с невозможностью найти мотивацию. Сейчас это очень модно».

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23.