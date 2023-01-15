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Лыжные гонки

Сегодня, 15:32

Вяльбе объяснила, почему лыжника Шемякина лишили медали

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алексей Шемякин.
Фото Соцсети
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с лишением Алексея Шемякина медали в раздельной гонке свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

— Тут же едва две бронзы не дали. Потом Алексея Шемякина отправили на четвертое место. Мы с ним говорили. Он не очень доволен. Обиделся чуть-чуть.

— Я прекрасно его понимаю. Дело в том, что объявление о том, что он занял третье место, было предварительным результатом, который был считан с чипа, что не является официальным результатом. По официальному результату он отстал на какие-то десятые доли секунды от Ильи. Я точно также, как и многие стала звонить и спрашивать. На что мне объяснили, что это по чипу. А по чипу — не есть корректно.

Первоначально на табло третье место делили Шемякин и спортсмен из Коми Илья Порошкин, и комментаторы объявили по стадиону о двух бронзовых медалях. Однако перед награждением после дозамеров бронзу отдали Порошкину.

Елена Вяльбе
Илья Порошкин
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