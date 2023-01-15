Вяльбе рассказала, что в России может появиться совместное шоу лыжников и биатлонистов

Сегодня, 15:37
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении этапов Кубка России.
— Давайте отметим, что трибуны были полные сегодня.
— Я не с трибун сегодня смотрела. А ходили там. На самом деле в лесу было много людей. Многие, катаясь на лыжах, стояли смотрели. Потом уехали.
— Как вас в лесах встречают?
— Кричат, что мы любим вас. Мне очень приятно.
— Саша Большунов сказал, что прикольнее проводить в субботу и воскресенье.
— Дело в том, что мы не можем сделать три гонки подряд. Тот же Саша Большунов снимется с одной. А бежать пятнашку и тридцатку за одни выходные, а после тридцатки спринт никто не побежит. Уже на чемпионских высотах проблем не будет. Там волн много. Я не думаю, что там будет много зрителей. Хотя последний оргкомитет они говорят, что очень многие звонят, спрашивают, где жить, места забронировали в гостинице.
— А вам не кажется, что нужно пробовать новые форматы. Больше спринтов в городах?
— Мы же делали спринты. Кубок мира в Москве был. У нас вся проблема в Москве — это где. На Воробьевых горах нет старта.
— Какое-нибудь шоу может сделать?
— Мы на эту тему много думаем совместно с Первым каналом. Вместе с биатлоном что-то сделать. Или еще какое-то шоу.