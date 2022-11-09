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Лыжные гонки

Сегодня, 11:00

Вяльбе потеряла доверие к международным организациям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у нее больше нет доверия к международным организациям.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Тереза Йохауг рассказала, что Норвежская лыжная ассоциация советовала ей не сообщать о положительном результате допинг-теста перед стартом сезона-2016/17.

«Мы про двойные стандарты давно говорили, они были, есть и будут. У меня вообще доверие ко всем этим международным организациям абсолютно нулевое, честно говоря. Когда ты видишь и понимаешь, что большие руководители, отвечающие за свой конкретный фронт работ, не просто не пытаются сделать справедливо, а идут на поводу у своих спонсоров. Так играть всю жизнь не получится», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221109/vyalbe-1830149120.html
Елена Вяльбе
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