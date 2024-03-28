Вяльбе рассказала, что думает о выступлении Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиянина Александра Большунова на чемпионате страны.

«Саша болел перед чемпионатом, и я поначалу очень переживала, что он вышел на старт. Но такой уж у него характер. Это человек, который трудится на тренировках для того, чтобы соревноваться, и всегда делает все, чтобы добиться победы. Он целиком и полностью посвятил себя спорту и на лыжне не думает ни о чем, кроме первого места. И неважно, какого уровня соревнования», — цитирует Вяльбе пресс-служба команды.

Большунов выиграл в нынешнем сезоне все личные гонки, кроме одной, в командных спринтах вместе с Савелием Коростелевым.