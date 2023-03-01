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Лыжные гонки

Сегодня, 15:25

Вяльбе рассказала о том, что на российские соревнования приглашали не только белорусов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о расширении представительства на российских соревнованиях.

— Во фристайле выступали казахстанцы? Мы тоже их приглашали и многие другие страны, просто у них в лыжах, видимо, нет вторых-третьих составов, чтобы их присылать сюда. Были контакты с китайцами, монголами, иранцами. Но у иранцев, например, люди еще не катались на лыжах, только на лыжероллерах. В Китае нет сильных лыжников помимо той сборной, которая ездит на Кубок мира. К тому же, у них жесткие ковидные ограничения, они и так после Олимпиады ездят. Так что контакты есть, просто пока вежливо отказываются.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.

Елена Вяльбе
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