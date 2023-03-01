Вяльбе рассказала, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира

Сегодня, 15:25
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в будущем.
— Мы надеемся, что когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену, — сказала Вяльбе. — И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят. «Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате.
В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. Также в связи с отстранением Россия не может в данный момент проводить международные соревнования.