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Сегодня, 15:25

Вяльбе рассказала, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что два российских города будут претендовать на проведение этапа Кубка мира в будущем.

— Мы надеемся, что когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену, — сказала Вяльбе. — И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск, надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят. «Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. Также в связи с отстранением Россия не может в данный момент проводить международные соревнования.

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