Йоханнес Бе раскритиковал лыжную федерацию Норвегии за конфликт с Клебо

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе раскритиковал Федерацию лыжных видов спорта Норвегии из-за скандала с лыжником Йоханнесом Клебо.

«Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри федерации, сложно представить, что у нас может возникнуть такая ситуация», — приводит слова Бе TV2.

23 апреля Клебо объявил о выходе из состава сборной Норвегии из-за сокращения количества лыжников. В сентябре стало известно, что 26-летний спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта страны.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.