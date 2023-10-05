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Лыжные гонки

Сегодня, 09:32

Йоханнес Бе раскритиковал лыжную федерацию Норвегии за конфликт с Клебо

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе раскритиковал Федерацию лыжных видов спорта Норвегии из-за скандала с лыжником Йоханнесом Клебо.

«Мне кажется, что у нашей лыжной ассоциации огромные проблемы с коммуникацией со спортсменами сборной. Очень многое утекает в СМИ. В федерации биатлона тоже есть споры и разногласия, но мы оставляем их внутри федерации, сложно представить, что у нас может возникнуть такая ситуация», — приводит слова Бе TV2.

Йоханнес Клебо. Клебо в шикарной форме и разрывает летний сезон. Но зимой на Кубке мира его не будет

23 апреля Клебо объявил о выходе из состава сборной Норвегии из-за сокращения количества лыжников. В сентябре стало известно, что 26-летний спортсмен отказался подписать контракт с Федерацией лыжных видов спорта страны.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и четырехкратный обладатель Кубка мира.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Фруде Педерсен. Сервисмен Клебо рассказал о саботажниках в лыжной сборной Норвегии
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Бе
Йоханнес Клебо
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