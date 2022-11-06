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Лыжные гонки

Сегодня, 13:18

Юлия Ступак пропустит соревнования в Ханты-Мансийске

Анна Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что лыжница Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Соревнования «Югория. Первый снег» пройдут с 7 по 8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

В группу Бородавко входит Александр Большунов, Наталья Непряева, Ступак, Алексей Червоткин и другие.

27-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. Также на ее счету три бронзовые медали Олимпийских игр — в личном и командном спринтах и эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/16255959
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
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Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске