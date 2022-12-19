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Лыжные гонки

Сегодня, 15:00

«Ski Classics потерял в просмотрах. Какая разница, выиграет норвежец или швед?» Мнение звездного марафонца из России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Ермил Вокуев.
Фото Global Look Press
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Интервью победителя престижных забегов Ермила Вокуева.

УЕФА не допускает российские футбольные клубы до международных турниров, однако российские игроки могут в них выступать за европейские команды. Казалось бы, что похожий порядок должен быть и в лыжной марафонской серии Ski Classics, где стартуют не сборные, а команды. Но в стартовавшем сезоне нет ни команды «Русская зима», ни наших спортсменов в других заявках. В том числе серия потеряла топового марафонца Ермила Вокуева. В прошлом сезоне российский лыжник выиграл легендарную 70-километровую «Марчалонгу».

В последний раз Вокуев выходил на старт марафона в феврале, а сейчас выступает на Кубке России. Начало сезона у него трудное. В самой популярной дисциплине — спринте Ермил все никак не мог пройти квалификацию. Это наконец-то удалось только на четвертом этапе в Кирово-Чепецке. В прологе он занял 19-е место, но дальше четвертьфинала он продвинуться не смог. После гонки «СЭ» поговорил с Вокуевым.

Если бегать в Европе, то надо гражданство менять

— Не все получается на старте сезона, но сейчас впервые прошли квалификацию в спринте. Разгоняетесь?

— Да, тяжело начинался сезон. Сейчас чуть легче. Но в четвертьфинале не получилось. Сломал инвентарь. Были шансы пройти дальше.

— Что сломали?

— Вот палку. (Показывает.) Ударилась при перестроении.

— Почему сезон тяжело начинается?

— Может, подготовка такая была, чтобы к более важным стартам подойти, которые будут в середине сезона: чемпионат России, Альтернативные игры. Сезон длинный. Еще есть где разогнаться и показывать достойный результат.

— Вы же несколько гонок пропускали. Почему?

— Я пропустил этап в Чусовом. Дома откатался, потренировался. Сейчас получше стало.

Ермил Вокуев. Фото Соцсети
Ермил Вокуев.
Фото Соцсети

— Как прошла летняя подготовка?

— Все хорошо. Без травм, без болезней. Ровно прошла. Сейчас уже жду результата. Надеюсь, что он будет в середине сезона.

— Команду «Русская зима» не допустили до международных соревнований. Было ли ожидаемо для вас это?

— Ожидаемо. Когда весной запретили, понял, что международный сезон-два мы пропустим. Будем в России бегать.

— Как восприняли?

— Нормально. Что сейчас делать? Мое мнение ничего не изменит.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Александр Большунов. Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?

— Была информация, что итальянская команда предлагала выступать за них. Верно?

— Нет-нет. Если бегать, то надо гражданство менять. С российским флагом никто никуда не допустит.

— Но старты же коммерческие.

— Они, может, и коммерческие, но под эгидой FIS. А FIS не допускает русских.

— Мыслей поменять гражданство не было?

— Нет. Легче подождать, чем этой волокитой заниматься. Время есть еще. Бегать можно долго.

Ермил Вокуев. Фото Соцсети
Ермил Вокуев.
Фото Соцсети

Спонсорские контракты приостановили до лучших времен

— Общаетесь ли с соперниками по Ski Classics?

— В соцсетях только. Отмечаем в stories друг друга. Ничего такого.

— Не обидно, что вы — топовый марафонец, но остались без главной марафонской серии?

— В России в конце января начнутся марафоны. Попробую побегать для интереса. Новые трассы, новые города, где я еще не был.

— Когда в последний раз бегали марафон?

— В феврале Ski Classics бежал. Потом уже не бегал.

— Как со спонсорами дела?

— Временно приостановили. Сказали, что до лучших времен, как только Россию допустят до международных стартов, то сразу возобновят.

Александр Большунов и&nbsp;Йоханнес Клебо. Лыжные гонки накрыл жуткий кризис. Почему они больше не интересны никому, кроме Норвегии и России?

— Много потеряли от всей этой истории?

— Не сказал бы. В России тоже можно зарабатывать деньги на соревнованиях. Надо показывать результат. Жду, когда появится более-менее хорошая форма.

— Многие говорят, что отсутствие россиян на Кубке мира по лыжным гонкам — это катастрофа для Кубка мира. Насколько ощутимая потеря отсутствие наших спортсменов на Ski Classics?

— В принципе там победители одни и те же, что и раньше были, когда мы участвовали. Новых имен пока нет. Мне кажется, что они потеряли много просмотров. Потому что в России большая фан-группа. Люди смотрят, болеют за нас. Может, в этом только потеряли. А так им какая разница, выиграет норвежец или швед.

— Недавно стартовал Ski Classics. Следите ли вы?

— Прямо сейчас не смотрел. Слежу, что в соцсетях команды выкладывают, маленькие моменты. Но полностью не видел.

Александр Большунов (слева) и&nbsp;Йоханнес Клебо. Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?

— А есть где посмотреть?

— Думаю, что на YouTube где-то есть.

— В России вам марафонов хватит? Какие ориентиры на эту зиму?

— Марафонов в России много, просто нет времени, так как Кубок России параллельно проводится. Где окна есть, можно заявиться и пробежать. Будет хороший марафон в Кандалакше — 60 с чем-то километров. Новый марафон. Самое интересное, что он из одной точки в другую, а не по кругу. Хочу на него съездить.

Ермил Вокуев
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