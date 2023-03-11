Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона

Без русских местные спортсмены заняли в самой знаменитой гонке первые десять мест.

Лыжные гонки. Кубок мира (Холменколлен)

Мужчины. Масс-старт 50 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:55.01,5

2. Ханс Холунд (Норвегия) — 5,7 секунды

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 12,6

Лучшей иллюстрацией того, что происходит в мировых лыжах, стал самый престижный старт на Кубке мира после «Тур де Ски» — Холменколленский марафон. В Осло стартовали 36 участников, из них треть (12 человек) представляли хозяева. И 10 человек из Норвегии заняли первые 10 мест. Именно эту таблицу нужно показывать руководителям FIS, чтобы вернуть российских лыжников. Лучше аргументов не придумаешь.

Российские лыжи не уступают норвежским?

Правильно говорил Иван Якимушкин — норвежцам мы, может, и не нужны. Но телевидение и организаторы должны задуматься, нужны ли такие лыжные гонки миру и той FIS, которую они строят. Пока кажется, что им нужны горные лыжи и прыжки с трамплина (отменяемые из-за погоды), а не лыжи.

Еще один интересный нюанс. Если в Холменколлене 49,8 километра (согласно официальному таймингу) бежали 1 час 55 минут, то в Малиновке на «Чемпионских высотах» марафон длился 2 часа 6 минут — притом что первую половину норвежцы «гуляли». Выводы о сложности трассы делайте сами.

Понятно, что сравнивать гонки заочно невозможно, но исходя из той формы, в которой были наши лыжники в Малиновке, и того прогулочного темпа, в котором шли норвежцы в королевском марафоне, очень возможно, что россияне снова бы его взяли, как это делал Александр Большунов.

Крюгер обыграл Холунна и Клебо

До 30-го километра марафон шел по обычному норвежско-клебовскому сценарию. В 21 секунде шло 28 человек, включая андоррца Эстеве Альтимираса, малоизвестного эстонца Алева или канадца Левея. Норвежцы толпой шли впереди, а главным событием стал зевок собаки, который попал в кадр и мгновенно стал мемом. Если уж пес разгадал тактический рисунок гонки и ему стало скучно, можно представить, как тоскливо было разбирающимся гомо сапиенс. Клебо большую часть дистанции шел лидером, задавая темп. В комментариях русскоязычных ресурсов со смехом советовали ему сбросить ненавистных «рюкзаков», которые смели отсиживаться за спиной великого.

Растормошить гонку после 30-го километра постарались два специалиста-дистанционщика Крюгер и Холунн — и не прогадали. Вдвоем они предприняли рывок, который смог поддержать только молодой Ивер Андерсен. Клебо и Ко остались в общей группе разыгрывать деревянную медаль. Однако Йоханнес постепенно ослаб и пришел к финишу седьмым. Андерсен на исходе традиционного марафона (42 км) попытался встать в голову группы, но соперники быстро заметили, что чемпион мира среди юниоров сильно устал, и сказка Андерсена закончилась. Он даже не дотерпел до бронзы, уступив ее Нюэнгету.

А в финишном спурте на последнем повороте Крюгер как от стоячего ушел от Холунна.

Ханс Холунд. Фото Reuters

Первый из остальных — Баба

Первым из ненорвежцев стал британец Эндрю Масгрэйв, тренирующийся с ними и живущий в Скандинавии. Так что реальным первым иностранцем можно считать японца Наото Бабу на 12-м месте с тремя минутами отставания от лидера. Нужны ли FIS такие лыжи — решать федерации. Однако если где-то и надо повторять опыт фехтования и возвращать русских, то здесь.

В зачете Кубка мира интрига остается, хотя Клебо сделал главное — опередил Пола Голберга, который финишировал девятым. У Йоханнеса за шесть гонок до конца 2043 очка, у Голберга — 1862. Третье место сохранил итальянец Пеллегрино.

Но за Клебо говорит календарь — впереди сразу четыре спринта в Драммене, Таллине, Фалуне и Лахти.