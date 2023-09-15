Сервисмен Клебо рассказал о саботажниках в лыжной сборной Норвегии

Уволенный специалист по подготовке лыж вынес сор из избы.

В сборной Норвегии по лыжным гонкам грядут серьезные разбирательства. Бывший сервисмен команды Фруде Педерсен дал откровенное интервью норвежскому изданию VG, в котором сорвал маски со своих бывших коллег. Педерсен поведал о притеснениях, издевательствах и дискриминации в сервис-бригаде норвежской сборной.

«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят. Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах, — заявил Педересен. — Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия. Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы».

Нечего терять

Откровения и обвинения сервисмена могли прозвучать еще год назад. В прошлое межсезонье главный лыжник страны Йоханнес Клебо в очередной раз собирался уходить из сборной Норвегии. Он поставил перед федерацией два условия: возможность пропускать общие сборы и вернуть в команду личного сервисмена Фруде Педерсена. Этот специалист работал со сборной и Клебо с 2017 года. Но в сезоне-2021/22 у него возник конфликт с остальной сервис-бригадой. Тогда Фруде не стал выносить детали этого конфликта, видимо, понимая, что его могут вернуть с помощью ультиматума Йоханнеса.

«Я ясно дал понять, что хочу, чтобы он остался на весь олимпийский цикл до следующих Игр, — объяснял Клебо. — Надеюсь, что федерация сделает все, что в ее силах, чтобы вернуть Фруде в сервис-бригаду. Это имеет важнейшее значение для того, что я буду делать».

Ультиматум сработал. С Педересеном подписали новый контракт, и Йоханнес остался в сборной. Но отношения в сервис-бригаде норвежцев испортились окончательно. «Атмосфера полностью изменилась, пропала командная химия. Я чувствовал, что находился там только для того, чтобы выполнять свою работу», — рассказал Фруде в свежем интервью.

Но через год история повторилась. Сервисмена опять попросили на выход, что стало последней каплей для Клебо. «У меня не было планов уходить из сборной. Просто в какой-то момент я сказал: все, хватит, — говорил лыжник. — Я пытался быть частью команды, но теперь у меня есть возможность оказаться вне ее и посмотреть, как все сложится. Можно сказать, уход — этой мой способ высказаться обо всем, что я думаю. Уход Фруде — это грустно. С ним у меня был очень хороший диалог, он стал мне другом. Очень жаль, что в команде не нашлось ему места».

В это межсезонье уход Клебо стал фактом — окончательным и бесповоротным. Поэтому Фруде терять уже тоже был нечего. Он решил рассказать в интервью о накопившихся обидах.

Фото Соцсети

Испорченные лыжи

Педерсен объясняет, что ему приходилось работать в условиях притеснений и дискриминации со стороны коллег. Ему не нравилась творящаяся в сервис-бригаде атмосфера, где часто звучали неуместные, по мнению Фруде, шутки с использованием грубого жаргона. Так, например, он рассказал, что в вакс-кабине висел гомофобский плакат. Педерсен пытался менять ситуацию: «Я понял, что мне это не смешно, поэтому поднимал вопрос». Но в итоге он стал изгоем в бригаде.

Более серьезны другие обвинения сервисмена, а именно в саботаже, который повлиял на результаты Клебо. В прошлом сезоне на этапе во франузском Ле Рус Йоханнес выиграл мужской масс-старт на 20 километров. Однако Фруде уверяет, что перед гонкой в вакс-кабине творился хаос, и все могло закончиться и не так успешно для Клебо. Незадолго до старта Педерсен обнаружил, что кто-то забрал у него смазку: «Мы посмотрели везде и не нашли. Поэтому я начал тестировать лыжи, не имея подходящей альтернативы. В итоге мне удалось одолжить немного смазки и привести лыжи в порядок».

Самым обсуждаемым заявлением сервисмена стало обвинение в диверсии на чемпионате мира в Планице прошлой зимой. Клебо на этом чемпионате не взял медали только в одной гонке — в коньковой разделке на 15 километров. Тогда он занял четвертое место, а во всех остальных стартах не опускался ниже второго места (3 золота и 2 серебра). Педерсен объяснил, что за несколько дней до разделки пропала одна из лучших пар лыж Йоханнеса, которую вернули за два часа до гонки в ужасном состоянии.

— На них будто побегали по гравию на парковке. Они были испорчены. Немного удивляет, что кто-то из коллег, или я не знаю кто, испортил лыжи во время чемпионата мира. Это неприемлемо.

— Думаете, это была диверсия?

— На лыжах нанесены имена спортсменов, все знают, чьи они. Я не мог поверить, что за такое короткое время на лыжах могли появиться повреждения, — заявил Фруде.

Фото Соцсети

Расследование

После интервью журналисты VG отправили запрос в Федерацию лыжных видов спорта Норвегии с просьбой прокомментировать слова Педерсена. В организации ответили, что получали уведомление и отнеслись к нему серьезно, инициировав внутреннее расследование. Однако комментировать отдельные заявления сервисмена в федерации отказались по причине того, что запрос еще находится в стадии обработки. Как только отчет о расследовании будет доступен, в организации готовы ответить на вопросы журналистов.

«У нас должна быть рабочая среда, где люди относятся друг к другу с уважением. Мы не приемлем никаких форм притеснения, дискриминации или другого неподобающего поведения по отношению к коллегам», — заявил генеральный секретарь федерации Арне Бауманн.

Сам Йоханнес Клебо, а также его менеджер и отец Хакон Клебо сообщили, что в курсе ситуации, однако тоже отказались от подробных комментариев. Сейчас в норвежской федерации нужно экстренно решать вопрос и тушить скандал. Ведь до начала нового сезона Кубка мира чуть больше двух месяцев. Первый этап стартует в финской Руке 24 ноября.