Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:45

Сервисмен Клебо рассказал о саботажниках в лыжной сборной Норвегии

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Йоханнес Клебо и Фруде Педерсен
Йоханнес Клебо и Фруде Педерсен.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Уволенный специалист по подготовке лыж вынес сор из избы.

В сборной Норвегии по лыжным гонкам грядут серьезные разбирательства. Бывший сервисмен команды Фруде Педерсен дал откровенное интервью норвежскому изданию VG, в котором сорвал маски со своих бывших коллег. Педерсен поведал о притеснениях, издевательствах и дискриминации в сервис-бригаде норвежской сборной.

«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят. Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах, — заявил Педересен. — Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия. Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы».

Нечего терять

Откровения и обвинения сервисмена могли прозвучать еще год назад. В прошлое межсезонье главный лыжник страны Йоханнес Клебо в очередной раз собирался уходить из сборной Норвегии. Он поставил перед федерацией два условия: возможность пропускать общие сборы и вернуть в команду личного сервисмена Фруде Педерсена. Этот специалист работал со сборной и Клебо с 2017 года. Но в сезоне-2021/22 у него возник конфликт с остальной сервис-бригадой. Тогда Фруде не стал выносить детали этого конфликта, видимо, понимая, что его могут вернуть с помощью ультиматума Йоханнеса.

«Я ясно дал понять, что хочу, чтобы он остался на весь олимпийский цикл до следующих Игр, — объяснял Клебо. — Надеюсь, что федерация сделает все, что в ее силах, чтобы вернуть Фруде в сервис-бригаду. Это имеет важнейшее значение для того, что я буду делать».

Ультиматум сработал. С Педересеном подписали новый контракт, и Йоханнес остался в сборной. Но отношения в сервис-бригаде норвежцев испортились окончательно. «Атмосфера полностью изменилась, пропала командная химия. Я чувствовал, что находился там только для того, чтобы выполнять свою работу», — рассказал Фруде в свежем интервью.

Йоханнес Клебо. Клебо в шикарной форме и разрывает летний сезон. Но зимой на Кубке мира его не будет

Но через год история повторилась. Сервисмена опять попросили на выход, что стало последней каплей для Клебо. «У меня не было планов уходить из сборной. Просто в какой-то момент я сказал: все, хватит, — говорил лыжник. — Я пытался быть частью команды, но теперь у меня есть возможность оказаться вне ее и посмотреть, как все сложится. Можно сказать, уход — этой мой способ высказаться обо всем, что я думаю. Уход Фруде — это грустно. С ним у меня был очень хороший диалог, он стал мне другом. Очень жаль, что в команде не нашлось ему места».

В это межсезонье уход Клебо стал фактом — окончательным и бесповоротным. Поэтому Фруде терять уже тоже был нечего. Он решил рассказать в интервью о накопившихся обидах.

Йоханнес Клебо и Фруде Педерсен.
Фото Соцсети

Испорченные лыжи

Педерсен объясняет, что ему приходилось работать в условиях притеснений и дискриминации со стороны коллег. Ему не нравилась творящаяся в сервис-бригаде атмосфера, где часто звучали неуместные, по мнению Фруде, шутки с использованием грубого жаргона. Так, например, он рассказал, что в вакс-кабине висел гомофобский плакат. Педерсен пытался менять ситуацию: «Я понял, что мне это не смешно, поэтому поднимал вопрос». Но в итоге он стал изгоем в бригаде.

Более серьезны другие обвинения сервисмена, а именно в саботаже, который повлиял на результаты Клебо. В прошлом сезоне на этапе во франузском Ле Рус Йоханнес выиграл мужской масс-старт на 20 километров. Однако Фруде уверяет, что перед гонкой в вакс-кабине творился хаос, и все могло закончиться и не так успешно для Клебо. Незадолго до старта Педерсен обнаружил, что кто-то забрал у него смазку: «Мы посмотрели везде и не нашли. Поэтому я начал тестировать лыжи, не имея подходящей альтернативы. В итоге мне удалось одолжить немного смазки и привести лыжи в порядок».

Йоханнес Клебо. Норвежцы сэкономят на Клебо? У них закончились деньги и терпение в переговорах с главной звездой

Самым обсуждаемым заявлением сервисмена стало обвинение в диверсии на чемпионате мира в Планице прошлой зимой. Клебо на этом чемпионате не взял медали только в одной гонке — в коньковой разделке на 15 километров. Тогда он занял четвертое место, а во всех остальных стартах не опускался ниже второго места (3 золота и 2 серебра). Педерсен объяснил, что за несколько дней до разделки пропала одна из лучших пар лыж Йоханнеса, которую вернули за два часа до гонки в ужасном состоянии.

— На них будто побегали по гравию на парковке. Они были испорчены. Немного удивляет, что кто-то из коллег, или я не знаю кто, испортил лыжи во время чемпионата мира. Это неприемлемо.

— Думаете, это была диверсия?

— На лыжах нанесены имена спортсменов, все знают, чьи они. Я не мог поверить, что за такое короткое время на лыжах могли появиться повреждения, — заявил Фруде.

Фруде Педерсен и Йоханнес Клебо
Фото Соцсети

Расследование

После интервью журналисты VG отправили запрос в Федерацию лыжных видов спорта Норвегии с просьбой прокомментировать слова Педерсена. В организации ответили, что получали уведомление и отнеслись к нему серьезно, инициировав внутреннее расследование. Однако комментировать отдельные заявления сервисмена в федерации отказались по причине того, что запрос еще находится в стадии обработки. Как только отчет о расследовании будет доступен, в организации готовы ответить на вопросы журналистов.

«У нас должна быть рабочая среда, где люди относятся друг к другу с уважением. Мы не приемлем никаких форм притеснения, дискриминации или другого неподобающего поведения по отношению к коллегам», — заявил генеральный секретарь федерации Арне Бауманн.

Сам Йоханнес Клебо, а также его менеджер и отец Хакон Клебо сообщили, что в курсе ситуации, однако тоже отказались от подробных комментариев. Сейчас в норвежской федерации нужно экстренно решать вопрос и тушить скандал. Ведь до начала нового сезона Кубка мира чуть больше двух месяцев. Первый этап стартует в финской Руке 24 ноября.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
4
0
Читайте также
Полмиллиона — компенсация за санкции. Сколько заплатят нашим спортсменам?
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов и другие топы пропустят чемпионат России. Лыжники, а вам точно нужны летние старты?