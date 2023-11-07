Звезды лыж против дисквалификаций за фтор. Спортсмены боятся ошибочных наказаний и даже диверсий конкурентов

Тест на «допинг» проходит теперь и инвентарь.

Старт зимнего сезона для лыжных видов спорта проходит под знаком борьбы со фтором. Разговоры о том, что содержащие фтор лыжные мази будут запрещены, шли давно, ведь на FIS и IBU давили экосообщества и руководство Европейского союза. Однако наказывать на практике до последнего не решались — не было инструментов для выявления фтора. Перед этим сезоном прибор, определяющий фтор, все-таки прошел испытания, и «спящая» норма регламента вступила в полную силу. Первой жертвой стала норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель. FIS сняли одну из фавориток сезона с первого же старта, что заставило задуматься всех лыжников и биатлонистов, к чему может привести подобная практика.

В нарушении Мовинкель «виновна» смазочная крышка

Спустя неделю после скандальной дисквалификации участницы соревнований в гигантском слаломе Рагнхильд Мовинкель — первой в истории за использование фторсодержащей лыжной мази — вопросов до сих пор больше, чем ответов. Особенно после того, как появились результаты исследований норвежской федерации лыжных видов спорта, а также производителя лыж Head, которыми пользуется Мовинкель. Как оказалось, высокие значения фтора обусловлены применением «грязного» инструмента для подготовки лыж.

Рагнхильд Мовинкель. Фото Global Look Press

Речь о специальной смазочной крышке для нанесения воска на лыжи. То есть сама Рагнхильд никаких попадавших под запрет мазей не использовала и не собиралась. Но так как подобные инструменты ваксеров с течением времени накапливают остатки фтора, при тестировании прибором от FIS фиксируются аномальные показатели. Райнер Зальцгебер, руководитель спортивного отделения Head, уже выслал чиновникам международной федерации лыжных видов свои замечания. На его взгляд, при текущем формате скандалов не избежать.

«Теперь мы понимаем, насколько осторожными нужно быть при подготовке лыж. Однако этот случай говорит о том, что система измерений должна быть оптимизирована, иначе будет много ошибочных дисквалификаций, — предупреждает Зальцгебер. — Важно то, что все проведенные анализы однозначно подтвердили, что лыжные мази, содержащие фтор, не использовались и Рагнхильд ни в коей мере не виновата».

Однако едва ли спортсменке FIS как-то компенсирует потерянный старт, призовые и нервы. Поэтому Рагнхильд результаты исследования только вывели из себя. «То есть теперь для дисквалификации достаточно загрязненного инструмента? Грустно, что система не учитывает такие банальные и очевидные нюансы, — возмущается жертва нового правила. — Если вы собираетесь внедрять новую систему, она должна быть справедливой для всех сторон. А здесь первый же старт, и такие детские несуразности. Нужно сначала тщательно проверить приборы, прежде чем назначать наказания».

Фото Global Look Press

Вопрос в реализации

Справедливости ради FIS, как и их братья по несчастью IBU, тесты проводили — и не раз. Сам запрет на вредные для природы фторсодержащие мази и парафины в соревнованиях FIS действует с сезона-2021/22. И на протяжении трех последних лет чиновники проверяли приборы, которые этот самый фтор выявляют. Долгое время результаты были неутешительными, и в какой-то момент даже показалось, что история сойдет на нет, пока публике не представили Bruker Alpha II. В прошлом сезоне на соревнованиях этот прибор уже использовали, пусть и в тестовом режиме. При этом уже тогда эксперты отмечали связанные с ним проблемы. В частности, в ходе одной из проверок стало понятно, что инструмент легко обмануть. Однако FIS это не остановило, и с этой зимы проверок на фтор нужно бояться не меньше, чем визитов офицеров ВАДА.

Точно так же, как борьба с допингом, по своей идее это правильная затея — вопрос лишь в реализации. Да и стремление к сознательному отношению к природе можно только приветствовать. Другой вопрос, в каких формах и к каким издержкам приводит подобный экоактивизм? Ведь история с Мовинкель заставила задуматься многих — на месте призера Олимпийских игр из Норвегии мог оказаться кто угодно. И еще окажется — если FIS и IBU вовремя не примут меры. Глава сервис-бригады Норвегии Стейн Олав Снесруд не скрывает, что не понимает, как теперь работать, хотя еще летом говорилось, что переход на смазки без фтора не вызовет у команды существенных проблем.

Фото Global Look Press

Шведы боятся саботажников

Одна из проблем — стоимость самого прибора Bruker Alpha II. При цене примерно в 2,5 миллиона рублей он доступен только самым богатым производителям лыж и лыжным федерациям. У команд из развивающихся стран, где не выделяют значительных средств на подготовку в зимних видах спорта, банально не будет возможности перед стартом проверить, насколько их лыжи «безопасны». Тем временем менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрем и вовсе видит в тотальном запрете на фтор риск для провокаций и диверсий. «Подставить спортсменов могут даже зрители, — сказал он в беседе с Expresse. — Достаточно кому-нибудь из зрителей подумать, что кто-то бежит слишком быстро, и бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от саботажа».

При этом даже при таком новостном фоне у запрета на фтор есть и свои защитники. Главный апологет борьбы за экологию любой ценой — Йорген Граабак. Четырехкратный олимпийский чемпион по двоеборью признает, что дисквалификация его соотечественницы на Кубке мира по горным лыжам — издержка несовершенной системы. Тем не менее, на его взгляд, фторид должен быть основанием для дисквалификации, независимо от того, как именно под лыжи попало нелегальное вещество.

«Горько видеть подобные истории, и ведь на одной Рагнхильд все явно не закончится, — говорит Йорген. — Тем не менее мы не должны давать искушение мошенникам использовать мазь со фтором немного ниже предельного значения, чтобы получить преимущество на лыжне». Граабак продолжает карьеру и понимает, что даже сам может попасть под антифторовый каток. Тем не менее он готов заплатить эту цену. Что же касается Мовинкель, производитель лыж Head хоть и взял всю вину за инцидент на себя, от прямого ответа на вопрос о компенсациях девушке отказался.