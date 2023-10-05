В снежном спорте запретили «красные лыжи». Ждем вала дисквалификаций за фтор?

Запрет на экологически вредные смазки перестал быть номинальным.

После сессии технических комитетов FIS опубликованы документы, регламентирующие запрет на фтор в мазях. В положениях поясняется, как будет осуществляться проверка лыж на соревнованиях и какое наказание спортсменов последует за неправильный инвентарь. С нового сезона-2023/24 запрет должен стать полным без поблажек для какого-либо лыжника или биатлониста.

Тестовый режим

К запрету на фторосодержащие мази и парафины шли долго. Лыжники и биатлонисты вообще не хотели ничего менять, ведь все лучшие варианты мазей содержат фтор. Отказ от него делает инвентарь медленнее, особенно в теплую погоду. Лишняя головная боль никому не была нужна. Однако на зимние федерации надавила экологическая комиссия Евросоюза, запретившая производство, продажу и использование продуктов с высоким содержанием фтора, который вредит природе.

С олимпийского сезона-2021/22 запрет начал действовать в лыжах, а через год — и в биатлоне. Правда, он был для спортсменов номинальным. Серьезного наказания за использование неправильных мазей не предусмотрели — лишь небольшие штрафы. Поэтому сервисмены продолжили втирать мази с фтором в лыжи своих спортсменов. Конечно, никто в этом не признавался. Но нарушения были выявлены у представителей многих сборных: Финляндии, Чехии, Германии, Польши и других стран. К большим скандалам это не приводило. Национальные федерации платили несколько тысяч евро, и об истории забывали.

Существовала и другая проблема. Быстро проверить лыжи на содержание в них фтора без завоза в лабораторию было технически сложно. Поэтому выявить всех нарушителей явно не удавалось. В прошлом сезоне начали использовать прибор Bruker Alpha II. Однако это происходило в тестовом режиме. Аппарат мог зафиксировать нарушение, но неофициально. К тому же не всех удовлетворяли результаты теста, потому что обмануть прибор все-таки возможно. Тем не менее с нового сезона Bruker Alpha II начнет свою полноценную, нетестовую работу.

Фото Global Look Press

Красные лыжи

С этой зимы FIS и IBU постарается протестировать все гоночные лыжи у всех спортсменов на соревнованиях, проходящих под эгидой этих организаций. За нарушения отделаться штрафами уже не получится. Обход запрета приведет к снятию со старта или дисквалификации, если фтор обнаружат после финиша.

Гонки для спортсменов будут начинаться с технического контроля лыж. Правда, в некоторых дисциплинах справиться с потоком нереально, так как время для фтор-контроля ограничено. В таких ситуациях проверять станут не все лыжи, но до начала соревнований не будет известно количество подлежащих тестированию лыж.

Зона технического контроля начинает работу за 45 минут до начала гонки. Спортсмен должен доставить свой инвентарь не позднее, чем за 10 минут до своего старта. Не пришел вовремя — штраф. Если опоздание больше пяти минут — до гонки ты не допускаешься.

На фтор-контроле лыжа сканируется с помощью прибора Bruker Alpha II в трех местах скользящей поверхности. Если показатели спектрометра ниже 1,0 процента, тогда проверку инвентарь прошел, если выше — значит, предполагается наличие фтора. Превышение в трех измеряемых точках принесет проблемы. Такую лыжу FIS в документах называют «красной». С таким инвентарем вас до старта не допустят, а если «красная лыжа» обнаружится после финиша, то спортсмена дисквалифицируют.

Обойти запрет сложно. В регламенте четко прописали порядок действий. Так, например, после тестирования лыжи может трогать только персонал, который проводит фтор-контроль. Спортсмены забирают инвентарь непосредственно перед стартом. После финиша нужно также отправить лыжи в шатер для сканирования.

Соревновательные лыжи у всех спортсменов должны быть промаркированы. Для этого перед началом сезона выдадут наклейки. Их количество ограничено. Например, лучшим лыжникам дадут 25 стикеров, а тем, кто закончил свой прошлый сезон за пределами топ-60, — по 15. Но при необходимости всем предоставят дополнительные наклейки. Без нее зарегистрировать лыжи нельзя, а, значит, и выступать на соревнованиях.

Как это все будет действовать на деле — увидим в новом сезоне. Сейчас спортсменам и сервисменам необходимо пристально следить за своим инвентарем. Если на лыжи наносились фторосодержащие смазки, то их нужно очень тщательно очистить и не допускать контакта с загрязненными предметами и оборудованием. FIS даже составил методичку, в которой описал, как идеально подготовиться к тестированию. В том числе в ней предлагается тщательно пропылесосить чехлы для лыж, на случай если в них раньше носили инвентарь с фтором.