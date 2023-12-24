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Сегодня, 20:25

Вик Уайлд заявил, что откажется ехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Вик Уайлд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что не собирается участвовать в зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Уайлд — американец, он получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и получил бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — цитирует Уайлда ТАСС.

8 декабря МОК допустил российских спортсменов на летние Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия не будет представлена.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Вик Уайлд
МОК
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