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Сноуборд

Сегодня, 14:23

Уайлд заявил, что на Олимпиаду-2026 ему легче попасть с паспортом США

Руслан Минаев
Вик Уайлд.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сноубордист Вик Уайлд заявил, что ему легче попасть на Олимпийские игры 2026 года в Италии с паспортом США.

«Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да. Но я не думаю об этом сейчас. Надеюсь, мне не придется ехать на Олимпиаду с американским паспортом, я бы не хотел, не планирую этого делать», — сказал спортсмен.

Напомним, что 36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: РИА
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Сноуборд
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