Чемпион России-2022 конькобежец Семирунний решил выступать за сборную Польши

Конькобежец Владимир Семирунний принял решением выступать за сборную Польши, сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Мы получили заявление от Семируннего и бумагу из польской федерации о намерении выступать [за Польшу]. Мы уведомили Минспорт, но необходимо оригинальное заявление спортсмена. Далее будут те же шаги, как и в предыдущих случаях, карантин будет составлять 24 месяца», — сказал Гуляев.

Также глава организации заявил, что о причинах своего решения 20-летний спортсмен не сообщал.

«Что касается уровня, то бегает и бегает. В России котируется, на мировом уровне — нет», — добавил Гуляев.

Семирунний является чемпионом России-2022 на дистанции 10000 метров., а также серебряным призером турнира в 2023 года в классическом многоборье.