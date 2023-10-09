Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 18:25

Президент СКР Гуляев: «Все федерации зимнего спорта смотрят на МОК, как школьники на учителя»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Все федерации зимнего спорта смотрят на МОК, как школьники на учителя. Речь идет о том, кто первый среди федераций рискнет принять удар на себя, потому что, к сожалению, в основе таких федераций финны, у которых антироссийские настроения, даже русофобские: это биталон, лыжи, хоккей тоже как-то странно сейчас себя ведет. ФХР направила письмо о допуске юниоров, мы, естественно, тоже направим, но это бесполезно, потому что они даже вопрос, который был в официальной повестке, рассматривать не стали — без объяснений, почему. Я слабо верю, что что-то изменится. Никто не хочет брать на себя ответственность, все хотят, чтобы тихо, мирно. Они друг на друга смотрят и думают, что же скажет МОК, что же скажет Бах», — сказал Гуляев «СЭ».

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

МОК
0
Читайте также
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Тарасова резко отреагировала на решение ISU продлить остранение россиян: «Будь они прокляты!»
Королевский футбольный союз Нидерландов изучает вопрос о допуске российских сборных до 17 лет к соревнованиям
Матыцин назвал правильным решение о допуске россиян на Паралимпиаду
Свищев назвал вбросом информацию о том, что УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров
В ассоциации футбола Швейцарии заявили, что обсудят позицию по допуску российских сборных до 17 лет
РИА «Новости»: УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион России-2022 конькобежец Семирунний решил выступать за сборную Польши