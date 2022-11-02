Скобрев высказался о спортсменах-депутатах: «Нареканий к Журовой, на мой взгляд, у ее избирателей нет»

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к депутатам-спортсменам, в частности, к конькобежке Светлане Журовой, которая является действующим депутатом Госдумы РФ.

— У вас были амбиции стать депутатом, но, так понимаю, до заседаний в законодательных собраниях не дошло. Вы ведь наверняка слышали критику депутатов-спортсменов? Мол, не своим делом занимаются.

— Да, у меня были попытки. В том числе на праймериз (их проводила партия «Единая Россия», чтобы отобрать кандидатов. — Прим. «СЭ»). В 2016 году по Хабаровскому краю. Вы знаете, я объездил почти все районы региона. У меня была повестка в первую очередь спортивная: развитие детско-юношеского спорта, посещение школ, изучение, что необходимо для создания материально-технической базы в образовательных учреждениях для подрастающего поколения.

И опыт спортсменов немаловажен — не каждый может понять, что нужно, не пройдя быт самостоятельно, тем более в непростые 1990-е, на которые пришлось наше становление. И многие школы, которые я посетил, требуют этого внимания. Кто, как не мы, экс-спортсмены, могли его привлечь?

Сейчас его привлекают те депутаты, которые пришли в депутаты через спорт. Я знаю Светлану Сергеевну (Журову, бывшую конькобежку, чемпионку Турина-2006. — Прим. «СЭ») как прекрасного общественника, знаю, как она много встречается с людьми из своего региона, в Госдуме РФ уже не первый созыв. На мой взгляд, нареканий к ее работе у большинства ее избирателей нет. Знаю, конечно, лично Антона Шипулина, но, честно, последнее время не следил, как продвигается его политическая жизнь, поэтому не могу никак комментировать. Но за Светлану Сергеевну вот готов заступиться (улыбается). Я считаю, что она добилась многого, ради чего она пошла в политику, — сказал Скобрев.