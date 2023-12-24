Конькобежец Алдошкин победил на дистанции 5000 м на чемпионате России

Даниил Алдошкин занял первое место на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в Иркутске.

Алодшкин преодолел дистанцию 5000 метров за 6 минут 25,67 секунды, установив рекорд катка. Вторым стал Руслан Захаров (6.27,04). Третьим пришел Данила Семериков (6.30,13).

У женщин лучшей на дистанции 3000 метров стала Екатерина Алдошкина — 4 минуты 12,68 секунды. Второй пришла Екатерина Кошелева (4.14,75). Третье место заняла Анастасия Григорьева (4.16,12).

Чемпионат России по конькобежному спорту завершится 27 декабря.