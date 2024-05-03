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Сегодня, 08:15

«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»: Малком и Кулибали сделают очередной шаг к победе в чемпионате

Прогноз на матч про-лиги «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» 3 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Малком («Аль-Хиляль»).
Фото Getty Images
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3 мая «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Хилялем» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Игра на стадионе имени короля Абдаллы начнется в 18.00 по московскому времени. В России турнир не показывают.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 30-й тур
03 мая, 18:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
Аль-Хиляль

По мнению аналитиков компании Winline, у Малкома и его партнеров шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу гостей можно с коэффициентом 1.46, это приблизительно 66% вероятности. Триумф «Аль-Таавуна» доступен с большей котировкой 5.80 (16%), ничья идет за 5.20 (18%).

«Аль-Хиляль» выиграл в трех очных матчах подряд. Если верите, что хозяева их остановят или хотя бы не уступят, выбирайте опцию 1Х за 2.64.

Тотал больше трех мячей предложен за 1.67, ТМ 3 — за 2.13.

Поставить на обмен голами можно за 1.57, обратный рынок идет за 2.37.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу гостей за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль»

Гости — явный и безальтернативный фаворит матча. Это лидер турнира, который идет на первой строчке с отрывом в девять очков и ни разу не проиграл в чемпионате. За 10 прошлых очных встреч «Аль-Хиляль» победил девять раз. Ну и в составе команды Жорже Жезуша россыпь звезд — от Малкома и Калиду Кулибали до Александра Митровича и Сергея Милинковича-Савича.

Клуб из Эр-Рияда — самый результативный в чемпионате (86), а в семи последних встречах с его участием забивалось по три мяча или больше. В игре против «Аль-Таавуна» ситуация повторится.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Хиляля» и ТБ 2.5 за 1.82.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Хиляль
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