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Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 11 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Новак Джокович 11 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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11 июля вторая ракетка России Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем из Сербии. Четвертьфинальный поединок Уимблдона стартует не ранее 17.00 по московскому времени. Британский «мейджор» в России не транслируют. В личных встречах преимущество за вторым номером мирового рейтинга — 3:1.

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В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Джоковичу: взять триумф второй ракетки мира можно за 1.07, это примерно 89% вероятности. Аналитики почти не верят в успех Рублева: он доступен за 9.50 (11%).

Андрей обыграл Новака лишь однажды — в апреле прошлого года в финале грунтового турнира в Белграде. Ставка в 1000 рублей на россиянина при благоприятном исходе принесет 9500 рублей.

Тотал больше 32.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 32.5 — в 2.01.

Также предложен ряд ставок на выигрыш одного из спортсменов с форой:

• Ф1(7.5) — за 1.59, Ф2(-7.5) — за 2.40;

• Ф1(6.5) — за 2.14, Ф2(-6.5) — за 1.75;

• Ф1(5.5) — за 2.77, Ф2(-5.5) — за 1.46.

Счет 3:0 в пользу серба идет за 1.54 — это самый возможный итог матча, по версии экспертов. Именно так закончилась предыдущая встреча соперников в 1/4 турнира «Большого шлема». При этом на победу Рублева хотя бы в одной партии представлен коэффициент 2.18.

Эксперты склоняются к тому, что в матче возможен тай-брейк: этот вариант дали за 1.67. Обратный рынок — за 2.97.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович

Спустя шесть месяцев после четвертьфинального поединка на Открытом чемпионате Австралии россиянин и серб снова зарубятся за выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Предыдущая разборка закончилась триумфом Ноле в трех сетах. Но на этот раз сухарь второй ракетки мира под вопросом. Во-первых, Рублев подойдет к сражению сильно свежее Джокера: между пятисетовиком Андрея с Бубликом и поединком серба с Хуркачем, который вместил в себя четыре партии, прошли ровно сутки.

Россиянин тоже наверняка ощутит последствия изнурительной недели — без потери сетов он закрыл только один матч, еще в первом круге. Поэтому даже будучи утомленным, Джокович остается фаворитом. Но свежие ноги Андрея и приобретенные знания того, как противостоять Новаку, помешают сербу закончить встречу всухую.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 сетов за 2.18.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
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