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Сегодня, 14:15

«Антверпен» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» 13 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» примет дома «Барселону». Встреча состоится на стадионе «Босэйл» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 22.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Марко Гуида.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что каталонцы добьются победы в ничего не решающем для себя матче. На их успех можно поставить с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.32 (23%), триумф «Антверпена» — за 5.50 (14%).

Если верите, что худшая команда группового раунда даст бой сине-гранатовым, возьмите 1Х за 2.46.

Можете также подстраховать хозяев с форой (+1.5) мяча за 1.53. Или же укрепить коэффициент на выигрыш «Барсы» с помощью Ф2(-1.5) за 2.45.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.31. Либо оформите ТБ 3.5 за 2.45, если предполагаете повышенную результативность матча.

Эксперты считают, что соперники обменяются забитыми мячами за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч «Антверпен» — «Барселона»

«Барселона» приедет в Бельгию после ужасного поражения от «Жироны» в чемпионате (2:4). Казалось бы, надо искупить вину перед болельщиками, но Хави наверняка сейчас думает не об этом. Для него важно сохранить свежесть лидеров команды, которые явно подустали, поэтому против «Антверпена» мы увидим каталонскую молодежь.

А вот хозяева, проигравшие все матчи на групповом этапе турнира, захотят мощно хлопнуть дверью и порадовать болельщиков, поэтому будут биться до последних секунд. И, скорее всего, сыграют агрессивно в атаку. В таком случае разница по ударам в створ не должна быть значительной.

Рекомендуемая ставка: победа «Антверпена» с форой (+4) по ударам в створ за 1.67.

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ФК Антверпен
ФК Барселона
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