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«Антверпен» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона» 13 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
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13 декабря худшая команда текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Антверпен» дома сыграет с «Барселоной». Игра пройдет в Бельгии на стадионе «Босэйл», она начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 22.45 мск. Главный арбитр — Марко Гуида из Италии.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» серьезным фаворитом игры. Победу каталонцев можно взять с коэффициентом 1.58, что примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.32 (23%), триумф «Антверпена» — за 5.50 (14%).

На то, что «Антверпен» закончит групповой этап с очками (1Х), котировка — 2.46.

Можете также подстраховать хозяев с форой (+1.5) мяча за 1.53. Или же укрепить коэффициент на выигрыш «Барсы» с помощью Ф2(-1.5) за 2.45.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.31. В первом матче команды на двоих забили пять мячей (5:0).

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Даже нестабильный «Милан» потреплет измотанный «Ньюкасл». У миланцев больше шансов сыграть в плей-офф ЛЧ

Эксперты считают, что соперники обменяются забитыми мячами за 1.69. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.14.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Барсы» за 7.25.

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«Антверпен» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года