Лионель Месси со сборной Аргентины стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем против Саудовской Аравии. Игра группового этапа пройдет 22 ноября в 13.00 по московскому времени на Национальном стадионе в городе Лусаил, обслужит ее арбитр Славко Винчич из Словакии. Посмотреть на игру одного из фаворитов турнира в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Аргентина — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Альбиселесты» можно за 1.17, вероятность исхода — примерно 85%. Ничья доступна за 7.80 (12%), триумф Саудовской Аравии — за огромные 23.0 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный выигрыш номинальных гостей выплата составит приятные 23 000 рублей.

Последние пять побед Аргентины — сухие. На то, что саудовцы не забьют в предстоящей игре, котировка — 1.52.

Можете улучшить коэффициент на успех латиноамериканской сборной с помощью форы: Ф1(-2.5) идет за 2.40, Ф2(+2.5) в таком случае — 1.57.

Все последние пять матчей Аргентины были «верховыми». ТБ 2.5 можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.32.

Гол Месси можно взять за 1.65, вторым по шансам идет Лаутаро Мартинес — 1.85.

Уже видите, как Лео кладет мяч в сетку со штрафного? Забитый таким способом гол предлагается оформить за 8.00, с пенальти — за 2.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Аргентины за 4.90.