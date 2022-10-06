6 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы сойдутся английский «Арсенал» и норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее немецкий Харм Осмерс. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

«Арсенал» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, это приблизительно 81% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.20 (12%), успех «Буде-Глимт» — за 11.0 (7%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 11 000 рублей, чистая прибыль составит 10 000.

Однако можете сделать менее рискованную ставку: Х2 идет за 4.50.

«Арсенал» играет очень результативно — в последних восьми матчах с его участием было забито три и более мяча. На тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече коэффициент — 1.38, на ТБ 3.5 — 2.00.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Эксперты полагают, что Габи Жезус наверняка забьет в ворота «Буде-Глимт». Котировка на такое событие — 1.65.

Отстоит ли Никита Хайкин на ноль в Лондоне? Условие «Арсенал» не забьет» оценено в 13.0.

2:0 за 7.40 — счет, с которым наверняка завершится игра.