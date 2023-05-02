2 мая в 34-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Челси». Команды выйдут на поле стадиона «Эмирейтс» в 22.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Роберт Джонс. В России легально не показывают АПЛ.

Букмекеры уверены в победе «канониров». Успех подопечных Микеля Артеты получил коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности. Ничья предложена за 4.07 (23%), триумф гостей — за 5.16 (19%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Челси» принесет 5160 рублей, если парни Фрэнка Лэмпарда затащат в дерби.

«Синие» уступили в четырех из шести предыдущих поединков с «Арсеналом». Если верите, что в этот раз они не проиграют, взять Х2 можно с котировкой 2.26.

Из четырех последних дерби команды лишь раз пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 2.03.

Из семи предыдущих встреч «Челси» лишь раз обменялся точными выстрелами с соперниками. Опция «обе забьют» предложена за 1.85, обратный рынок — за 1.96.

Самые вероятные результаты игры — 1:0 в пользу «Арсенала» либо ничья 1:1. Оба исхода получили одинаковый коэффициент 7.34.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Челси»

«Канониры» угодили в яму и вот-вот сольют всю работу, которую проделали за сезон. Микель Артета и компания не выиграли четыре матча подряд: скатали три ничьих, а в прошлом туре влетели прямому конкуренту в битве за чемпионство — «Ман Сити» (1:4). «Челси» станет шансом «пушкарей» прийти в себя.

«Арсенал» все еще много забивает — 2.4 мяча в среднем за последние пять матчей. Но и пропустил ровно столько же. Зато «Челси» ужасен в атаке: команда Лэмпарда оформила всего один гол в последних семи поединках, проиграв всухую пять из них. Беззубость «синих» позволит Сака и партнерам спокойно атаковать и забивать.

История встреч тоже говорит за «канониров». Обитатели «Эмирейтс» забрали четыре из пяти последних дерби и забили в 13 из 15 поединков против «Челси». Запредельная мотивация хозяев, их бодрая игра в атаке, ужасное состояние соперника и история противостояния сводятся к триумфу «Арсенала».

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.68.