20 января в 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Команды выйдут на поле стадиона «Эмирейтс» в 15.30 по московскому времени. Лондонское дерби обслужит арбитр Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.

Аналитики уверены в победе «канониров». Успех парней Микеля Артеты получил коэффициент 1.30, что составляет 75% вероятности. Ничья предложена за 5.75 (16%), триумф гостей — за 11.0 (9%).

«Орлы» уступили в трех предыдущих поединках против «Арсенала». Если верите, что в этот раз они не проиграют, возьмите Х2 с котировкой 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.12. Опция «обе забьют» предложена за 2.29, обратный рынок — за 1.63.

Самый вероятный результат игры — победа «канониров» 1:0. Этот исход получил коэффициент 5.78.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

У «Арсенала» плохие времена: в семи матчах во всех турнирах четыре поражения и всего одна победа. До неудачи с «Астон Виллой» в начале декабря (0:1) парни Артеты уверенно выиграли шесть матчей подряд, а при родных фанатах победили в 10 встречах АПЛ кряду. Несмотря на турбулентность, «канониры» много забивают в чемпионате — у них залетело минимум два мяча в 15 из 18 предыдущих встреч.

У «Кристал Пэлас» тоже все непросто — две победы и восемь поражений за 14 матчей во всех турнирах. В 12 из них команда пропустила. А еще «орлы» не выигрывали в пяти выездных встречах чемпионата Англии подряд. И на «Эмирейтс», где их ждет рассерженный «Арсенал», тренд вряд ли сломается.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.85.