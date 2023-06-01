1 июня российский теннисист Аслан Карацев сразится за право сыграть в третьем круге «Ролан Гаррос». Его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Матч начнется не ранее 15.00 по московскому времени. Это будет первая встреча между игроками.

Букмекерская компания Olimpbet считает Карацева небольшим фаворитом поединка. Победа четвертой ракетки России оценена коэффициентом 1.83, вероятность такого исхода примерно 53%. А вот на успех Тиафо можно поставить за 2.00 (47%).

Считаете, что дальше пройдет американец? Ставка в 1000 рублей удвоится, если Фрэнсис окажется сильнее Аслана.

Можете подстраховать Тиафо с помощью форы по геймам: Ф2(+1.5) идет за 1.83, Ф2(+2.5) — за 1.72.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.92, ТМ 38.5 — в 1.91. В первом круге Аслан и Фрэнсис управились быстрее, чем было разыграно 39 геймов.

На то, что американец выиграет больше 18.5 гейма, котировка 1.63. Такое же условие на россиянина доступно за 1.57.

Если вы считаете, что Тиафо возьмет хотя бы два сета, можете оформить такую ставку за 1.54.

Тай-брейк в матче идет за 1.68, его отсутствие — за 2.08. Во встрече с Попыриным Карацев разыгрывал 13-й гейм и уступил.

Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо

После выхода в полуфинал мадридского «мастерса» Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень. И это правда так: в его игре больше нет небрежности и вальяжности, которая мешала ему в матчах с соперниками даже из-за пределов второй сотни. Теперь на Аслана снова можно рассчитывать и верить, что в Париже он пройдет достаточно далеко.

Грунт очень подходит российскому теннисисту, который владеет шикарным умением выдержать короткую паузу перед ударом и направить мяч в пустой угол. В сочетании с хладнокровием это большой плюс в противостоянии с Тиафо, который часто теряет концентрацию и проигрывает важные очки.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.83.

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