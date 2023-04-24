Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Аталанта» — «Рома»: прогноз на матч серии А 24 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

24 апреля «Аталанта» и «Рома» закроют программу 31-го тура чемпионата Италии. Встреча команд состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Рассудит команды многоопытный Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 31-й тур
24 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

Букмекеры в предстоящей встрече отдали предпочтение хозяевам. Победа «Аталанты» оценена коэффициентом 2.37, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничью предложено оформить за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).

Хотите насладиться футболом и подзаработать? Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их выигрыша принесет выплату в 3190 рублей.

«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.

В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, противоположный — за 1.89.

Можете увеличить сумму ставки более чем в шесть раз, поставив на точный счет. Наиболее вероятный — ничья 1:1 за 6.15.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» — «Краснодар»: призрак «Акрона» не отпустит Абаскаля и компанию в ближайшем матче

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Рома»

«Рома» на неделе пробилась в полуфинал Лиги Европы — в очень драматичном ответном матче команда Жозе Моуринью в дополнительное время разгромила «Фейеноорд» (4:1). Это была вторая игра подряд, где римляне отказались от прагматичного и «сухого» футбола — ранее «волчица» разбила в серии А «Удинезе» (3:0).

«Аталанта» играет очень нестабильно, что отражается на ее положении в таблице. Бергамаски выиграли только два из последних восьми матчей и пропустили в семи из них. В среднем по сезону в серии А они вынимают мяч из ворот больше раза на игру — 1.16. У раззабивавшихся в последних играх и ведущих борьбу за место в топ-3 римлян будет шанс огорчить соперника дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Рома
Обсудить
Читайте также
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2023 года