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Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 24 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Спартака» в матче Кубка России с «Акроном».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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24 апреля «Спартак» в 24-м туре чемпионата России схлестнется с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.96, это приблизительно 51% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.74 (25%), ничья идет за 3.89 (24%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш москвичей при благоприятном исходе принесет 1960 рублей.

В первом круге «Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде (4:1), после чего разбил соперника и в межсезонном зимнем турнире (4:0). Но к предстоящей встрече команда Сергея Галицкого подошла на серии из трех викторий в чемпионате подряд. Поставить на непоражение гостей можно за 1.89.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на преимущество красно-белых:

• ничья 1:1 доступна за 6.60;

• победа «Спартака» 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 9.50.

Аналитики ожидают, что нас ждет яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Соперники входят в топ-3 команд чемпионата России по результативности: «Спартак» за 23 игры настрелял 50 голов, «Краснодар» — 49. Больше них забил только «Зенит» (60). Друг с другом команды тоже нередко показывают яркий футбол: в семи из последних 10 официальных встреч оформили на двоих минимум три мяча. В первом круге оппоненты тоже устроили шоу — красно-белые разгромили «быков» 4:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

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