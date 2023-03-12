12 марта в рамках 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сыграет с «Барселоной». Встреча начнется по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано в 23.00 по московскому времени. Трансляция матча на онлайн-платформе «Okko Спорт» стартует в 22.55 мск.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи: победа каталонцев оценена в 2.23 — это около 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «Атлетика» — за 3.49 (28%).

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В четырех из пяти последних очных встреч команды забивали не менее четырех голов. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.72.

В четырех предыдущих поединках из пяти у «Барселоны» и в трех матчах из четырех у «Атлетика» забивала только одна команда. На обмен голами можно поставить за 1.93. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.88.

Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски (15 голов) пропустит матч из-за травмы. Без него каталонцы забили всего один мяч в трех поединках подряд. Поставить на то, что игроки Хави не огорчат «Атлетик», можно за 3.56.

«Барселона» не проиграла пять из семи матчей против басков и забила в девяти последних очных поединках. Вариант Х2 доступен за котировку 1.34.

В четырех из пяти предыдущих встреч каталонцы отличились в первом тайме: пять мячей забито до перерыва и только два — после. Гол «Барсы» в первой половине игры оценен в 2.06.

Самый вероятный исход встречи, по версии ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.19.