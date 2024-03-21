21 марта СКА сыграет с «Автомобилистом». Третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина пройдет в Екатеринбурге на «Уралец Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime с 16.45 мск, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Счет в серии поражает — 2-0 в пользу «Авто».

При этом СКА считается абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу клуба из Санкт-Петербурга в основное время в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Автомобилиста» — за еще большие 4.00 (25%).

Триумф гостей с учетом овертайма предложен за 1.51, хозяев — за 2.60.

Если екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.95.

Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.92. Четыре последних гостевых матча с участием СКА были «верховыми».

Эксперты все еще считают армейцев фаворитами серии и дают на их проход в полуфинал Кубка Гагарина коэффициент 1.90. На команду Николая Заварухина — 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — СКА

Похоже, СКА недооценил соперника перед началом серии. После вылета ЦСКА и «Салавата» в первом раунде команда Ротенберга наряду с «Динамо» стала фаворитом Кубка Гагарина, и это могло сыграть с ней злую шутку. Но при 0-2 ничего смешного уже быть не может — надо идти вперед и отыгрывать отставание.

Скорее всего, в Екатеринбурге мы увидим злой и агрессивный СКА, который постарается не просто победить, но и надломить соперника психологически. Однако «Авто» тоже непрост и дома постарается как минимум забросить в ворота соперника пару шайб. В общем, игра нас ждет очень горячая.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.89.

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