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21 марта, 09:15

Россия — Сербия: Карен Адамян спрогнозировал «огонь» в матче России и Сербии

Антон Миранчук.
Фото Getty Images
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян дал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Сербии. Они встретятся 21 марта в 20.00 по московскому времени на «ВТБ Арене».

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

В какой форме Россия

Осенью прошлого года Россия сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также одолела Камерун (1:0) и Кубу (8:0). На встречу с сербами Валерий Карпин пригласил сразу пять легионеров. Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук — лидеры своих клубов вызывались еще осенью, как и 20-летний Арсен Захарян, недавно забивший свой первый мяч за «Реал Сосьедад». Вратарь Юрий Лодыгин вернулся в сборную спустя восемь лет после яркой игры в составе греческого «Панатинаикоса», но с первых минут ворота будет защищать Матвей Сафонов. В атаке высокая вероятность появления набравших форму Константина Тюкавина и Федора Чалова. В окончательный состав не вошли находившиеся в расширенном списке защитники «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, Вячеслав Караваев из «Зенита» и Никита Кривцов из «Краснодара».

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В какой форме Сербия

«Белые орлы» отобрались на Евро-2024, и матч в Москве откроет их серию контрольных встреч для подготовки к континентальному первенству. Драган Стойкович взял с собой сильнейших футболистов, а ключевой для сербов станет клубная связка Александар Митрович — Сергей Милинкович-Савич из саудовского «Аль-Хиляля». Шанс сыграть на «Динамо» получили также четыре представителя РПЛ: Страхиня Эракович из «Зенита», спартаковец Срджан Бабич, армейцы Милан Гайич и Саша Зделар. Интересно, что две предыдущие гостевые встречи Сербия проиграла Венгрии (1:2) и Бельгии (0:1).

Гави (сборная Испании). Испания потеряла Педри и Гави, но нашла Кубарси. «Фурия роха» и Колумбия готовят бодрый товарняк

Россия — Сербия: статистика личных встреч

Соперники обменялись победами (3:1 и 0:5) в матчах Лиги наций-2020/21, а до этого россияне не проигрывали сербам (2:1, 1:0, 1:1, 1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч Россия — Сербия 21 марта

«Встречи с сербами не бывают скучными — в прошлый раз Россию разгромили в Белграде (0:5), и в четверг на «Динамо» тоже будет жарко. Драган Стойкович готовит команду к Евро-2024. Игра с сильным соперником отлично мотивирует подопечных Валерия Карпина. И у России, и у Сербии много классных атакующих игроков, способных отличиться. «Обе забьют» — отличный вариант», — заявил Карен Адамян.

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