27 ноября продолжится выездная серия одного из лидеров текущего сезона КХЛ «Спартака». Красно-белые встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Матч пройдет на арене «Уралец», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Победа хозяев в основное время доступна с котировкой 2.59, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш москвичей предложен за 2.41 (39%). Ничья идет за 3.94 (24%).

Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов оценена в 1.95, этот рынок на москвичей можно взять за 1.84.

Также предложено выбрать один из множества вариантов для ставки на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.96, Ф2(0) — за 1.84;

• Ф2(-1) — за 2.95, Ф1(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.21.

Вариант «обе команды забьют хотя бы по два гола» можно оформить за 1.70, обратный рынок идет за 2.03.

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