28 ноября стартует плей-офф Кубка России по футболу. В первом матче 1/4 финала турнира Пути РПЛ «Балтика» сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет в Калининграде на «Арене Ростек» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Чебан.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям. На победу «Локомотива» можно поставить за 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. Успех «Балтики» предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (25%).

Вариант «ничья или победа хозяев» доступен за 1.51. Если же считаете, что москвичи не уступят, возьмите Х2 за 1.45.

Тотал больше 2.5 идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72. На выходных «Локомотив» на пару с «Крыльями» забили шесть раз.

Москвичи и калининградцы уже встречались в этом сезоне и сыграли 3:2. На обмен голами в предстоящей встрече можно поставить за 1.86, на обратный результат — за 1.93.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

«Локомотив» в субботу играл в Самаре, а уже через три дня ему предстоит битва с «Балтикой» в Калининграде. Еще и на негативном фоне от упущенной победы — напомню, москвичи вели против «Крыльев» 3:1 до 94-й минуты. Плюс клуб ждут разбирательства из-за комментариев Баринова и Галактионова, которые могут быть дисквалифицированы в РПЛ. В общем, атмосфера в клубе сейчас не лучшая.

«Балтика» в прошедшие выходные проиграла дома «Спартаку» на максимально заснеженном поле. Удивительно, что в той встрече команды забили аж дважды — при тех условиях это было достижением. Вряд ли ситуация будет сильно лучше в этот раз, поэтому на обилие голов и голевых моментов рассчитывать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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