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«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Игрок «Автомобилиста» Данил Романцев в матче со СКА.
Фото Global Look Press
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8 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся лидер Восточной конференции «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Игра пройдет в Екатеринбурге на арене «Уралец», начало в 17.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Успех команды из Челябинска предложен за 4.20 (22%), ничья идет с чуть меньшей котировкой 4.00 (24%).

Ждете легкую победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Автомобилиста» при благополучном исходе принесет 1800 рублей.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне, и оба раза игры закончились лишь в овертайме. В сентябре выиграл «Трактор», в ноябре — «Автомобилист». Думаете, что команда Анвара Гатиятулина снова как минимум не уступит в основное время? Этот рынок оценен в 2.00.

Аналитики ждут яркий матч. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.65, ТМ 4.5 — за 2.30.

Заметно результативнее в этом сезоне выступает коллектив из Екатеринбурга: забрасывает в среднем 3.24 шайбы за матч. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола доступен за 1.60, ИТМ1 (2.5) — за 2.35.

Эти рынки на «Трактор» предложены с котировками 2.70 и 1.46 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — «Трактор» 8 декабря 2022 года

Матчи команд в этом сезоне получились достаточно результативными — 4:3 и 3:2. «Автомобилист» вообще очень ярко выступает в этом сезоне: забрасывает 3.24 шайбы в среднем за матч, чаще отличается только лидирующий в КХЛ СКА. Екатеринбуржцы в 20 матчах забивали минимум четыре гола. «Трактор» же немало пропускает — 2.77 гола за матч, хуже показатель только у пяти команд лиги. А в четырех из шести последних игр челябинцы пускали минимум четыре шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.60.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года