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«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Игрок СКА Захар Бардаков.
Фото Global Look Press
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8 декабря лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с минским «Динамо». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Победа минчан доступна с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за 4.50 (21%).

Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае выигрыша принесет 3300 рублей.

Команды встречались в этом сезоне три раза, и во всех матчах выиграли петербуржцы. Правда, однажды минчане все же довели игру до овертайма. Ждете, что и в предстоящей встрече «Динамо» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок доступен за 1.86.

Матчи команд получались результативными: СКА побеждал 5:1, 3:2 и 7:2. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 2.07, ТМ 5.5 — за 1.79.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 40 игр петербуржцы забросили 142 шайбы, в среднем за матч это 3.55 гола. Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы доступен за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.30.

Минчане тоже показывают хорошую результативность: забрасывают в среднем 2.56 шайбы за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 2.20, обратный рынок — за 1.67.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года

Армейцы в этом сезоне забивают много: в 30 из 40 игр забрасывали минимум три шайбы, в том числе в каждой игре с «Динамо». В Санкт-Петербурге выступает один из лучших снайперов лиги Дмитрий Яшкин, у него уже 21 гол в этом сезоне. Минчане же нередко пропускают — в 18 играх сезона получили в свои ворота минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.63.

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