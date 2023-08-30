30 августа в третьем туре группового этапа Кубка России схлестнутся лидеры группы С — «Балтика» и «Зенит». Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.99, что около 49% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.71 (25%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 3.66 (26%).

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Обе команды стартовали в Кубке с двух побед, но к предстоящему матчу подошли в разном состоянии. «Зенит» победил в последних четырех встречах во всех турнирах, «Балтика» же уступила в последних трех. Поставить на непоражение калининградцев в предстоящем поединке можно за 1.83.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество петербуржцев:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 в пользу «Зенита» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Правда, в этом розыгрыше Кубка команды не отличаются результативностью — ТБ 2.5 зашел лишь в одном из четырех матчей команд в турнире.

Поставить на голы от обеих команд можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.01.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Петербуржцы выглядят серьезными фаворитами: они подошли к поединку на серии из четырех побед во всех турнирах, а всего за девять игр этого сезона лишь дважды не достигли успеха. Плюс в последних четырех победных матчах сине-бело-голубые пропустили только с пенальти от «Спартака».

Новичок РПЛ же выглядит намного скромнее: в чемпионате проиграл в пяти из шести туров и только в Кубке пока идет без потерь. К тому же не стоит напоминать о качестве игроков и длине скамеек команд — в данном случае «Зенит» имеет явное превосходство.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.99.

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