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«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 30 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 30 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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30 августа в третьем туре группового этапа Кубка России схлестнутся лидеры группы С — «Балтика» и «Зенит». Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Кубок России. Группа C
30 авг, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.99, что около 49% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.71 (25%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Котировка на ничью — 3.66 (26%).

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Обе команды стартовали в Кубке с двух побед, но к предстоящему матчу подошли в разном состоянии. «Зенит» победил в последних четырех встречах во всех турнирах, «Балтика» же уступила в последних трех. Поставить на непоражение калининградцев в предстоящем поединке можно за 1.83.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество петербуржцев:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 в пользу «Зенита» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Правда, в этом розыгрыше Кубка команды не отличаются результативностью — ТБ 2.5 зашел лишь в одном из четырех матчей команд в турнире.

Поставить на голы от обеих команд можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.01.

Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Балтика» и «Зенит» выиграли оба матча на старте Кубка России. Чья серия прервется в среду?

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Петербуржцы выглядят серьезными фаворитами: они подошли к поединку на серии из четырех побед во всех турнирах, а всего за девять игр этого сезона лишь дважды не достигли успеха. Плюс в последних четырех победных матчах сине-бело-голубые пропустили только с пенальти от «Спартака».

Новичок РПЛ же выглядит намного скромнее: в чемпионате проиграл в пяти из шести туров и только в Кубке пока идет без потерь. К тому же не стоит напоминать о качестве игроков и длине скамеек команд — в данном случае «Зенит» имеет явное превосходство.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.99.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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