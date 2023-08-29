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Сегодня, 16:15

«Нижний Новгород» — «Краснодар»: где смотреть матч Кубка России 29 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» 29 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Краснодар»
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29 августа в Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Краснодар

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Краснодар» — фаворит матча. Победа гостей в основное время оценена коэффициентом 2.13, что около 46% вероятности исхода. Ничья и успех «Нижнего Новгорода» идут за 3.47 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят, принесет выплату в 2130 рублей.

На то, что «Нижний Новгород» не уступит, котировка — 1.72. В прошлом году команды также встречались в группе Кубка России, и тогда дома «НН» победил 1:0.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Голы в обоих таймах увеличат сумму ставки в 1.9 раза. Если же вы считаете, что этого не произойдет, тогда возьмите противоположный результат за 1.80.

В последних двух матчах «Краснодар» отличился всего один раз. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Балтика» и «Зенит» выиграли оба матча на старте Кубка России. Чья серия прервется в среду?

Обмен голами предложено взять за 1.93, условие «обе забьют — нет» — за 1.86.

Эксперты считают, что матч завершится вничью 1:1 за 6.00 — это наиболее вероятный точный счет.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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