29 августа в Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Краснодар» — фаворит матча. Победа гостей в основное время оценена коэффициентом 2.13, что около 46% вероятности исхода. Ничья и успех «Нижнего Новгорода» идут за 3.47 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они победят, принесет выплату в 2130 рублей.

На то, что «Нижний Новгород» не уступит, котировка — 1.72. В прошлом году команды также встречались в группе Кубка России, и тогда дома «НН» победил 1:0.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Голы в обоих таймах увеличат сумму ставки в 1.9 раза. Если же вы считаете, что этого не произойдет, тогда возьмите противоположный результат за 1.80.

В последних двух матчах «Краснодар» отличился всего один раз. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Обмен голами предложено взять за 1.93, условие «обе забьют — нет» — за 1.86.

Эксперты считают, что матч завершится вничью 1:1 за 6.00 — это наиболее вероятный точный счет.

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