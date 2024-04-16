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Сегодня, 08:15

«Барселона» — «ПСЖ»: каталонцы еще не уступали дома в этой ЛЧ и готовы продлить тренд

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Рафинья («Барселона»).
Фото Getty Images
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16 апреля «Барселона» примет «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Она пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнется в 21.45 мск. В первой встрече победили каталонцы (3:2).

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
ПСЖ

Букмекеры из компании Winline склоняются к победе парней Хави: поставить на каталонцев можно с коэффициентом 2.25, это около 37% вероятности. Успех «ПСЖ» предложен с котировкой 3.00 (33%). Ничья — за 3.95 (30%).

Триумф «Барсы» с форой (0) идет за 1.67. Рынок Ф2(0) — за 2.22.

В первой встрече соперники выдали яркую перестрелку — эксперты считают, что ответка будет не менее результативной. Тотал больше трех голов доступен за 1.70, ТМ 3 — за 2.16.

«Обе забьют» дали за 1.40, обратный вариант — за 2.95.

Аналитики почти не верят в то, что команда Луиса Энрике квалифицируется в четвертьфинал: эту опцию представили за 3.90. Итоговый проход сине-гранатовых оценили в 1.26.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «ПСЖ»

На групповом этапе парни Луиса Энрике отвратительно выступали в гостях: поражения от «Ньюкасла» (1:4) и «Милана» (1:2) разбавила ничья с «Боруссией» (1:1). Первая выездная победа пришла только в плей-офф — в ответной встрече 1/8 финала прихлопнули «Реал Сосьедад» (2:1). Каталонцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, напротив, хороши дома — выиграли во всех поединках на «Олимпик Льюис Компанис». В списке жертв парней Хави: «Антверпен» (5:0), «Шахтер» (2:1), «Порту» (2:1) и «Наполи» (3:1).

Неудача недельной давности на «Парк де Пренс» не оставляет парижанам других вариантов, кроме как лезть в атаку — сине-гранатовых с их быстрыми вингерами Рафиньей и Ламином Ямалем контратакующий сценарий более чем устраивает. Соперники приучили к тому, что часто устраивают результативные перестрелки — «верх» по голам прошел в четырех матчах из пяти. На этот раз с забитыми мячами проблем тоже не будет.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.20.

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ФК Барселона
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