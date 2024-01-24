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Сегодня, 08:15

«Бавария» — «Унион»: прогноз на матч бундеслиги 24 января 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Томас Мюллер («Бавария»).
Фото Global Look Press
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24 января «Бавария» примет «Унион» в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Франк Вилленборг. Встреча на «Альянц Арене» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б

Аналитики не сомневаются в победе хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.19, что соответствует 83% вероятности. Ничья оценена в 8.00 (11%), успех берлинцев — в 15.0 (6%).

«Унион» не выиграл в семи выездных матчах бундеслиги подряд. Сыграть на то, что гости хотя бы не уступят в Мюнхене, можно за 5.22.

На обмен меткими попаданиями доступна котировка 2.06, обратный рынок идет за 1.77. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 3.5 — в 1.83.

Самый вероятный итог поединка — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.78.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион»

Команда Ненада Белицы — обитатель подвала бундеслиги: зависла на 17-м месте, в трех очках от зоны вылета. В четырех из пяти прошлых визитов к соперникам берлинцы пропускали два гола или больше. А из последних семи выездов «Унион» уступил в шести. У «Баварии» столичный коллектив не выиграл в девяти матчах подряд.

Мюнхенцы сенсационно влетели «Вердеру» дома (0:1) в прошлом туре (это лишь второе поражение за сезон) и отстали от лидирующего «Байера» на семь баллов. Впрочем, парни Томаса Тухеля победили в шести предыдущих встречах при родных фанатах. А в 19 из 21 поединка «Баварии» в бундеслиге было забито минимум три мяча. Явному аутсайдеру разозленная мюнхенская машина точно положит не меньше.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.50.

Футбол
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ФК Унион Берлин
Бундеслига
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