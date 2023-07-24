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Бернабе Сапата — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 25 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Гамбург Бернабе Сапата — Андрей Рублев 25 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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25 июля чемпион турнира в Бостаде Андрей Рублев начнет поход за третьим титулом в сезоне. Его первым соперником на соревнованиях в Гамбурге станет испанец Бернабе Сапата. Игра начнется не ранее 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева безусловным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15, что примерно 87% вероятности исхода. Успех Сапаты доступен за 5.60 (13%).

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Эксперты подозревают, что Рублев не оставит Бернабе шансов и закроет его в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.48.

Победа Рублева с разницей в шесть и более геймов оценена в 1.95, Ф1(+5.5) — в 1.80.

Сапата в этом сезоне дважды встречался с игроками из России в трехсетовом формате о оба раза брал хотя бы партию — у Шевченко и Медведева. Условие, при котором он заберет сет у Рублева, доступно за 2.50.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 2.00, ТМ 20.5 — за 1.75.

Три сета в предстоящей игре можно взять за 2.87, два — за 1.36. На прошедшем в Бостаде турнире Андрей всего раз сыграл трехсетовик — с Франсиско Серундоло.

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Прогноз и ставка на матч Бернабе Сапата — Андрей Рублев

Рублев набрал потрясающую форму и довольно легко забрал турнир в Бостаде, где в четырех матчах обыграл Котова, Зверева, Серундоло и Рууда. Причем Каспера он закрыл с «баранкой» во втором сете. Сапата тоже выступал в Швеции, но выбыл уже во втором круге от Офнера.

Несмотря на разницу в готовности и классе, все-таки стоит рассмотреть ставку в пользу испанца. Во-первых, он приехал в Гамбург значительно раньше и успел привыкнуть к кортам, а еще получил передышку. У него также будет время подготовиться непосредственно под Рублева. Во-вторых, хотя Бернабе не добирался до дальних стадий на грунте в этом сезоне, все же потрепал нервы нескольким топам — тому же Медведеву в Риме, где тот был очень хорош.

Рекомендуемая ставка: Сапата победит с форой (+5.5) гейма за 1.80.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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