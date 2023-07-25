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«Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Вильсон Изидор («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
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25 июля «Локомотив» и «Урал» сойдутся в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артура Федорова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.00 мск.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов добиться победы: коэффициент на «Локо» — 1.88, это примерно 51% вероятности. Выигрыш екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%), «мирный» результат идет за меньшие 3.77 (25%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: оранжево-черные были сильнее на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Поставить на еще одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;

• 1:0 — за 7.26.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал»

Екатеринбуржцы стартовали в новом сезоне РПЛ с победы над сильным ЦСКА (2:1) — команда Гончаренко явно находится в неплохой форме. Железнодорожники же в первом туре с трудом спасли ничью против только вернувшегося в элиту «Рубина» (2:2) — москвичи сравняли счет на 88-й минуте. Вдобавок «Урал» не проигрывает «Локомотиву» уже на протяжении четырех официальных матчей (по две ничьих и победы). Вероятно, гости продлят успешную серию.

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет за 1.93.

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