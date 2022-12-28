Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Бетис» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 29 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Братья Уильямс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сойдутся набравшие одинаковое количество очков «Бетис» и «Атлетик». У команд по 24 балла, шестое и четвертое места в таблице соответственно. Встреча пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру 40-летний арбитр Алехандро Хосе Эрнандес.

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 21:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Атлетик

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Атлетику» — на его победу можно поставить за 2.75, это приблизительно 37% вероятности исхода. Успех «Бетиса» идет за максимально близкие 2.80 (36%), ничья — за 3.20 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления выплата составит 3200 рублей, а чистая прибыль — 2200 рублей.

Можете взять триумф одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) доступна за 1.96, Ф2(0) — за 1.90.

Эксперты не верят, что команды покажут яркий футбол, поэтому тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.14. ТМ 2.5 можно оформить за 1.76.

12 из 17 мячей в этом сезоне «Бетис» забил дома (1.71 за игру). На то, что белые пробьют «Атлетик» дважды, котировка — 2.60.

В шести последних матчах между командами не было пенальти. Пора? 11-метровый идет за 2.95, его отсутствие — за 1.37.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo;). Овечкин в битве за личные награды сезона НХЛ. Какие шансы у россиянина стать лучшим снайпером, бомбардиром и игроком регулярки?

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 6.10;

  • 1:0 в пользу «Атлетика» — 7.40;

  • такой же исход в пользу «Бетиса» — 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
0
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря онлайн в прямом эфире

ЦСКА — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире